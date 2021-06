Amor digital: dicas para aproveitar o dia dos namorados a distância

A distância ou o isolamento social podem impossibilitar a comemoração de datas especiais. Com o dia dos namorados se aproximando e longe do seu crush, o jeito é usar a criatividade. Pensando nisso, o GetNinjas, app de contratação de serviços, preparou algumas #DicasNinjas para dar uma ajudinha a quem planeja comemorar a data, onde quer que o seu amor esteja. Confira a seguir:

1 – No pé do ouvido

Use e abuse da tecnologia! Com tantas funcionalidades do celular, ao invés de ligar no modo convencional, faça uma chamada de vídeo. Afinal, pode ser um bom jeito de matar um pouquinho da saudade se vocês estiverem muito tempo sem se ver. Mas, se o seu celular estiver precisando de uma ajudinha técnica, acione um profissional para te auxiliar (ainda dá tempo!). Quer surpreender? Capriche em um cenário que possa deixar o ambiente mais aconchegante. Vale balões, luminária, um quadro com as fotos do casal ou até mesmo uma declaração de amor. Que tal?

2 – Hashtag da declaração

As redes sociais costumam “bombar” no dia dos namorados com muitas declarações e fotos de casais. Quer fazer algo diferentão? Que tal pedir a ajuda de um expert em áudio e vídeo para gravar um vídeo seu com uma música de fundo e um cenário incrível, ou até mesmo um álbum digital com as melhores lembranças de vocês em uma edição de fotos bem profissional? Com certeza, o seu #amor vai curtir!

3 – Sem mimo, só que não!

Se não der tempo para comprar o presente pela internet por conta do prazo de entrega, não se preocupe! Este é mesmo um momento para adaptações. Então, que tal variar? Com tantos aplicativos de delivery, já pensou em enviar aquele menu de comida que o seu parceiro mais gosta? Além disso, uma boa experiência também é presente. Você pode contratar, por exemplo, um serviço de beleza à domicílio, como massagem ou manicure, para tornar o dia do seu love ainda mais especial.

4 – A nossa trilha sonora

Apesar de não ser possível dividir a mesma pipoca, a maratona da série favorita de vocês ainda está garantida, mesmo à distância! Por meio da Netflix, é possível assistir a transmissão simultaneamente com outra pessoa. Vale até fazer uma chamada de vídeo para compartilhar as emoções ao mesmo tempo com o seu amor. E para quem quer extravasar, que tal substituir o filme por uma música ao vivo? Vocês podem contratar uma banda para realizar uma live só para vocês. Então, já pode até separar a playlist!