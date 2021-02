Ao menos 21 pessoas morrem em consequência da onda de frio nos EUA

Ao menos 21 pessoas morreram em consequência de uma onda de frio histórica nos Estados Unidos. Além disso, milhões de pessoas sem energia elétrica na terça-feira (16).

Quatro das vítimas morreram em um incêndio na cidade de Sugar Land, no estado do Texas. A casa estava sem energia e a família tentou esquentar o ambiente com fogo.

As autoridades pedem para que as pessoas não levem aquecedores a propano para dentro de casa e nem churrasqueiras portáteis.

As mortes aconteceram no Texas, Louisiana, Kentucky e Missouri. O presidente Joe Biden afirmou que o governo federal poderá ajudar os estados.

O prefeito de cidade de Houston, no Texas, afirmou que 1,3 milhão de pessoas de sua cidade estão sem energia elétrica.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 também foi paralisada, e não deverá voltar antes do fim de semana.

De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, a culpa da onda de frio fora do comum é de um “surto ártico” originado pouco acima da fronteira entre EUA e Canadá.

Os EUA estão cobertos por uma massa de ar ártico, e isso tem feito as temperaturas caírem drasticamente. No Nebraska, foi registrada a temperatura de -35ºC.

A expectativa é que a onda de frio prossiga até a sexta-feira. Há previsão de mais neve e chuva gelada.