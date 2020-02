AOPM realiza festa de carnaval exclusiva para criançada

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar (AOPM) promete fazer muita folia com as crianças, isso porque entre os dias 23 e 25 de fevereiro, domingo a terça-feira, acontece Matinê de Carnaval para família. Para quem é sócio a entrada é R$ 15, para os convidados é R$ 30.

A diversão convida o público a embarcar no clima de folia com o som da Banda Fino Pop e uma novidade para este ano: o Bloco Só quem é, com uma seleção de marchinhas e música pop agradando todos os estilos.

Para as crianças o divertimento conta com personagens surpresa para recepção dos pequenos e animação da festa. Além de diversos brinquedos infláveis e oficina de slime.

Matinê de Carnaval 2020 no AOPM

Quando: 23, 24 e 25 de fevereiro, das14h às 19h

Endereço: Salão Barro Branco – Av. Tenente Júlio Prado Neves, 1155, Tremembé.

Valor do ingresso para entrada: Sócio R$ 15 / Convidado R$ 30

* Crianças até 4 anos: Entrada Gratuita

**Ingressos à venda na central de atendimento do clube: Rua Mamud Rahd, 973 – Tremembé.