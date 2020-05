Apenas 44% entregaram o Imposto de renda 2020; prazo é até 30/06

Até quarta-feira (13) a Receita Federal publicou um balanço no qual mostrava que apenas 14 milhões de pessoas entregaram a declaração de Imposto de Renda de 2020, segundo o órgão, a expectativa deste ano são de 32 milhões.

A entrega da declaração do Imposto de Renda começou em 2 de março e irá até o dia 30 de junho. A primeira cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses seguintes.

Para facilitar o preenchimento do Imposto de renda 2020, a Receita Federal liberou um aplicativo chamado “Meu Imposto de Renda” (clique aqui), no qual irá auxiliar o usuário no preenchimento e na entrega do documento.

Quem é obrigado a declarar?

Pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano (ex. salário, aposentadoria ou aluguéis); ou

Pessoas que ganharam mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como indenização trabalhista ou rendimento de poupança); ou

Pessoas que ganharam com a venda de bens (ex. casa e automóveis); ou

Pessoas que compraram ou venderam ações na Bolsa; ou

Pessoas que receberam mais de R$ 142.798,50 em atividade rural (ex. agricultura) ou que tiveram prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2019 ou nos próximos anos; ou

Pessoas donas de bens de mais de R$ 300 mil; ou

Pessoas que passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2019 e ficou aqui até 31 de dezembro; ou

Pessoas que venderam um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias, usando a isenção do IR no momento da venda.