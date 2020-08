Apesar da Covid-19, máscaras tornam o casamento ainda mais especial

A chegada da pandemia do coronavírus (Covid-19) frustrou muitos casais pelo mundo que sonhavam reunir toda a família e amigos para celebrar o casamento. Muitas das festas tiveram que ser adiadas ou suspensas. Já outros casais não quiseram esperar e resolveram fazer o casamento em formato de live.

Para esses casais que não querem adiar o sonho do casamento, muitas empresas de moda estão produzindo máscaras de proteção especiais para tornar o dia ainda mais bonito!

Sabemos que esse item de proteção chama a atenção, além de atrapalhar um pouco a respiração. Por isso que muitos designers especializados em casamentos estão produzindo desenhos de máscaras que combinem com o vestuário dos noivos.

Essas máscaras personalizadas tem o objetivo de aumentar a autoestima das noivas e dos noivos, que, mesmo com a dificuldade imposta pelo coronavírus, não desistiu de concretizar o sonho do casamento.

Aqui no Brasil, nos acostumamos em ver máscaras personalizadas em todo o lugar. As máscaras é o item obrigatório em todo o Brasil e tem o objetivo evitar a disseminação do vírus pela população.