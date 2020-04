Aplicativo Coronavírus SUS combate fake news sobre a pandemia

Para superar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, é fundamental estar bem informado, em razão disso o ministério da Saúde desenvolveu o aplicativo “Coronavírus SUS”, que está disponível para ser instalado no aparelho móvel gratuitamente.

O aplicativo permite que a pasta envie mensagens e alertas aos celulares e tablets, mesmo com app fechado ou não sendo utilizado naquele momento. Além disso o usuário receberá os comunicados Secretaria de Vigilância em Saúde, responsável pela vigilância da pandemia no país.

A ferramenta descreve quais pessoas fazem parte do grupo de risco. De acordo com os sintomas do usuário, o app passará algumas recomendações como: caso provável, não provável, grave e indicação de isolamento. Vale ressaltar que o teste é apenas um indicativo, precisando ser referendado por uma autoridade médica.

Para conhecer o aplicativo e instalar em seu celular, basta acessar o link (clique aqui).

Telegram

O Governo de São Paulo tomou uma atitude semelhante e o criou um canal no Telegram que irá divulgar informações de prevenção e enfrentamento do Covid-19. Para você receber as informações oficiais sobre a doença, basta baixar em seu celular o aplicativo Telegram para Android ou iOS. Depois, é só usar o sistema de pesquisa do aplicativo e se cadastrar no “canal spcoronavirus”.

Imagem: Reprodução