Aplicativo e-saúdeSP traz informações sobre vacinação contra a Covid-19 na capital

O aplicativo e-saúde SP, plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina, que reúne todo o histórico do paciente SUS na capital paulista, agora traz informações sobre a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo no módulo Vacina Sampa.

Pelo app, o munícipe pode acompanhar os grupos prioritários de cada fase da campanha e acessar a lista dos locais de vacinação na capital, disponibilizados pela página Vacina Sampa. O e-saúdeSP está disponível para dispositivos Android e iOS e em versão web, via Portal do Cidadão. Para obter os dados, basta fazer o cadastro e criar uma senha.

Como utilizar

• Acesse o site (https://e-saudesp.prefeitura.sp.gov.br/public-login) ou baixe o aplicativo em seu smartphone

• Cadastre-se

• Veja em qual grupo de vacinação você está

• Saiba quando será a sua vez de ser imunizado e os locais de aplicação

• Receba atualizações sobre o tema

• Tire todas as suas dúvidas

Auxílio no combate à pandemia

O e-saúde é uma plataforma do Programa Avança Saúde – BID, da Prefeitura, via Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O aplicativo é um auxílio no combate à pandemia de Covid-19 na capital.

No app, o munícipe tem acesso ao @covid, que faz o acolhimento de pacientes com suspeitas ou dúvidas sobre a doença. O usuário aponta seus sintomas e as respostas são analisadas por médicos e enfermeiros. O cidadão recebe de volta mensagem sobre a sua situação de saúde e orientações, permitindo ainda a realização de uma teleconsulta com profissional de saúde, se indicado.

Com o e-saúdeSP, o paciente da capital tem na tela do celular todo seu histórico de passagens pelo SUS, como laudos de exames laboratoriais e de imagem, consultas e receitas realizadas nos equipamentos de saúde do município.