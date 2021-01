APMDFESP celebra 28 anos e apoia Policial Militar durante a pandemia

Desde o início da pandemia, policiais militares têm trabalhado nas ações de combate ao coronavírus. Além de arriscarem as próprias vidas para proteger a população e cumprir as atribuições do dia a dia, os profissionais atuam também para fiscalizar aglomerações e orientar pessoas a ficarem em casa como forma de prevenção.

A APMDFESP (Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo reconhece o incansável e essencial trabalho dos PMs, ainda mais no atual momento em que o país enfrenta. “Nossa categoria também está na linha de frente no combate à pandemia e todos merecem respeito, reconhecimento. Os Policiais Militares estão sempre prontos para atender, ajudar”, reforça o presidente Antonio Figueiredo.

Muitos policiais foram vítimas da Covid e diante de momentos difíceis, toda ajuda é bem-vinda. Como forma de contribuir com os PMs ativos e inativos que enfrentam dificuldades, a Entidade lançou uma campanha de arrecadação de alimentos, álcool em gel, máscaras e o resultado foi positivo pois contou com a união de muitas pessoas.

Empresas também abraçaram a causa e o gesto solidário permitiu que a Entidade ajudasse Policiais Militares afetados pela doença. Entre abril e setembro, mais de 2 mil cestas básicas foram entregues às famílias. Interessados em ajudar entraram em contato com a Sede e demais Representações, espalhadas na capital e interior. Toda a ação foi importante para que passassem por essa situação com mais tranquilidade.

A APMDFESP celebra 28 anos nesta sexta-feira (29) e desempenha o nobre papel de amparar os PMs, ativos e inativos, e seus dependentes para que tenham uma nova condição de vida e integração social. O apoio abrange desde o processo de recuperação até o de reabilitação – física e mental. Beneficente, de caráter filantrópico, assistencial, foi fundada em 29 de janeiro de 1993 e é mantida por seus próprios membros.

A Entidade oferece assistência de profissionais da área jurídica e de uma equipe multidisciplinar que inclui médico fisiatra, fisioterapeutas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicólogos, além de empréstimos de aparelhos ortopédicos, materiais hospitalares, muletas, cadeiras de rodas, de banho, entre outros benefícios. Ao longo do ano, são mais de 26 mil atendimentos aos associados e seus familiares.

Além da Sede na Zona Norte, a Associação conta ainda com representações nas Zonas Sul, Leste e Oeste, Mogi das Cruzes, Santos e Campinas para melhor atender as demandas e necessidades dos associados.