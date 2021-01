Após apelo de Whindersson Nunes, artistas se organizam em campanha por oxigênio para Manaus

O youtuber e humorista Whindersson Nunes convocou diversos artistas em uma campanha para viabilizar oxigênio para Manaus após o sistema de saúde amazonense entrar em colapso. As internações por Covid-19 no estado baterem recorde. Sobrecarregados, os hospitais ficaram sem oxigênios para pacientes.

Whindersson afirmou que tem um “carinho especial por Manaus porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que sou hoje”.

Eu ser perfil no Twitter, o youtuber postou: “Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir???”

Ele revelou que para viabilizar as doações, está contando com a ajudar de outros artistas como Tirulipa, Tatá Werneck, Simone (dupla de Simaria), Tierry, Marília Mendonça, Wesley Safadão, entre outros.

Ao ver o chamado de Whindersson, o autor Paulo Coelho também se disponibilizou para ajudar.

“Preciso do número da conta. Pode acrescentar + 20 cilindros assim que souber onde enviar dinheiro. Não tenho WhatsApp . Parabéns pela iniciativa”

O cantor Gusttavo Lima também postou em uma rede social que esta ajudando a população de Manaus.

“Estamos desenhando toda a logística e sábado estará chegando em Manaus 150 CILINDROS de OXIGÊNIO… Estou com todos vcs Manauaras..”.

Whindersson pediu também apoio das autoridades e afirmou que seu empresário já está em contato com a empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio do governo do Amazonas, para tentar viabilizar o andamento da campanha.