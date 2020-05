Após críticas de prefeitos, Doria promete flexibilizar quarentena da Grande SP

Nesta sexta-feira (29) o governador João Doria (PSDB) anunciou que a Região Metropolitana de São Paulo será dividida em cinco regiões a fim de flexibilizar ainda mais a quarentena. Com isso, alguns comércios das cidades da Grande São Paulo poderão reabrir de forma controlada.

O programa será dividido em cinco fases (vermelho, laranja, amarela, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus (covid-19).

O recuo do governador aconteceu após pressão de prefeitos da Grande São Paulo, que questionaram a decisão de incluir a capital paulista na “zona laranja” e das cidades vizinhas na zona máxima de restrição.

Um dos argumentos usados para a flexibilização da região foi a da proximidade com a capital paulista, como destaca o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti: “A gente sabe que isso vai criar um grande problema porque o maior movimento pendular do Brasil é entre São Paulo e Guarulhos. Temos 38 km de área fronteiriça”.

Segundo o governador, neste novo plano a Grande São Paulo será dividida em 5 regiões, são elas:

Norte – Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã;

– Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã; Sudeste/ABC – Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;

– Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; Leste/Alto Tietê – Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano;

Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano; Sudoeste – Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista;

– Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista; Oeste – Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Apesar desta divisão, todas as regiões deverão seguir o mesmo protocolo de fases anunciado pelo governador para a retomada das atividades econômicas.

Até o momento, as 5 regiões estão na “zona vermelha”, mas ao longo da próxima semana elas serão analisadas de acordo com as características demográficas e critérios técnicos de saúde, como a capacidade hospitalar, para saber se subirão à “zona laranja”.

Avaço da covid-19

Pelo terceiro dia consecutivo, Brasil registra mais de 1 mil mortes por coronavírus em um período de 24h, segundo dados do Ministério da Saúde. Com esse resultado, o país soma 26.788 óbitos pelo vírus desde o inicio da pandemia.

Desde segunda-feira (25), o Brasil tomou a liderança dos Estados Unidos no número de mortes diárias pela Covid-19. Em razão desta disseminação do vírus no país, governos como o dos Estados Unidos estão impedindo a entrada de brasileiros em seu país.

Segundo esse último balanço do Ministério da Saúde, o país soma 438.238 casos confirmados da doença. Esse resultado coloca o Brasil em segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás apenas dos Estados Unidos.

Apesar do alto número de casos confirmados da doença, o Brasil está em 110º no ranking de nações que mais fazem testes, segundo o site World o Meters.

Em razão da falta de testes, especialistas e instituições avaliam que no Brasil há uma subnotificação brutal. Pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), avaliam que o número de contaminados pode ser até 15 vezes maior do que o divulgado pela Pasta.

Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil