Após lentidão e filas enormes, Metrô da zona norte volta a operar normalmente

Quem levantou cedo da cama nesta terça-feira (3/03) para pegar Metrô encarou uma lentidão acima da média para o horário. Isso porque, por volta das 6h30, as linhas 1-Azul e 3-Vermelha estavam funcionando com velocidade reduzida por conta de uma interferência na via na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, zona norte.

Por conta do atraso da linha 1-Azul, a linha 3-Vermelha também começou a operar com lentidão, espalhando o problema para outros usuários. No entanto, segundo o Metrô, por volta das 8h, as linhas já normalizaram e estão circulando normalmente.

Foto 1 – Metrô Parada Inglesa

Foto 2 – Metrô Santana

Crédito: Reprodução/Zona Norte da Depressão (Facebook)