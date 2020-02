Após o Carnaval, Cate disponibiliza 4 mil vagas de emprego

Até o final do mês de fevereiro, a Prefeitura, por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), disponibiliza 4.284 oportunidades de emprego. Os interessados às vagas deverão comparecer em um das 24 unidades espalhadas pela cidade.

O cargo com mais oportunidade é o de auxiliar de limpeza, com 266 vagas abertas. Elas exigem o ensino fundamental ou médio completo. Serão necessários, ao menos, três meses comprovados de experiência. Os salários variam entre R$ 600 e R$ 1.300.

Logo em seguida vem o cargo de operador de telemarketing, oferecendo 263 vagas. Os salários variam entre R$ 1.016 a R$ 1.500. Para este posto os candidatos precisam ter o ensino médio completo e, para algumas das vagas, será exigido que o interessado esteja cursando o ensino superior. Há chances para pessoas que não tenham trabalhado na área.

O cargo de vendedor ocupa a terceira posição no ranking de vagas com 157 postos. A maioria das vagas exige o ensino médio completo, com salários entre R$ 1.045 e R$ 1.664.

Para ser encaminhado para as vagas de emprego, basta comparecer em uma das 24 unidades do CATe com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. Na Zona Norte os CATe são: CATe Santana I – Rua Voluntários da Pátria, 1.553; CATe Santana II – Av. Tucuruvi, 808; CATe Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95; e CATe Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300