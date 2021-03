Após o recesso, Centro de Mídias exibe aulas inéditas para a rede estadual de SP

A partir desta segunda-feira (29) até a quinta-feira, dia 1º de abril, serão transmitidas aulas inéditas pelo CMSP, no aplicativo e na TV Educação e TV Univesp, com a revisão de conteúdos já aplicados ao longo do primeiro bimestre do ano.

Para os estudantes de municípios onde não foram decretados feriados, é possível acompanhar as aulas normalmente, tanto pelo aplicativo quanto pela TV Educação e TV Univesp. Já os que moram em cidades que decretaram o feriado não precisarão acompanhar as aulas ao vivo. Elas ficarão disponíveis para acesso no repositório do CMSP.

Durante esta semana, não haverá novas atividades para serem realizadas no app. Os estudantes poderão aproveitar para realizar aquelas que estão atrasadas.

Algumas prefeituras optaram por adiantar algumas datas para emendar com a sexta-feira da Paixão, comemorada no dia 2 de abril, numa tentativa de diminuir a circulação de pessoas e evitar novas transmissões da Covid-19.

Fornecimento de merenda

Nesta sexta-feira (26), onde já inicia o feriado antecipado em algumas cidades do Estado, assim como ocorreu durante todo o recesso escolar, as escolas da rede estadual poderão fornecer merenda aos alunos mais vulneráveis. Para ter acesso à alimentação, é necessário fazer agendamento na escola.

Nos municípios onde não é feriado, a oferta de merendas também continua, assim como a entrega dos chips para os alunos prioritários.