Após passar por cirurgia, Fátima Bernardes tranquiliza fãs: “deu certo”

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes passou neste domingo (06) por uma cirurgia como parte do tratamento do câncer no útero, doença que ela revelou recentemente. Através de uma rede social, ela avisou que o procedimento ocorreu bem.

“Sempre recebi muito carinho pelo trabalho que faço e também da família e dos amigos. Mas nesses últimos dias, chegou até mim uma avalanche de amor. Em forma de texto, fotos, emojis, música, poesia. De todos os cantos desse país, de todas as épocas da minha vida. Da escola, da dança, do jornal, da TV. Dos meus entrevistados, dos meus ídolos, dos fãs. Sempre soube que a vida é rara, mas hj meu amor a ela é ainda maior e vem carregado da certeza de que cada minuto importa mesmo e tem que ser muito bem vivido. Só quero dizer obrigada a todos, todos mesmo que gastaram algum momento do seu dia pra pensar em mim, pra rezar, pra me mandar alguma mensagem. Deu certo. Estou tranquila pra encarar esse novo desafio”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O namorado de Fátima, Tulio Gadelha, avisou que a apresentadora deve ser alta ainda nesta segunda-feira (07).

“Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa”.

A informação sobre o estado de saúde de Fátima foi divulgada também no programa ‘Fantástico’, da TV Globo.

“Fátima Bernardes foi internada hoje para fazer a cirurgia de um câncer endométrico. A equipe médica informou que correu tudo bem”, informou a jornalista Poliana Abritta ao anunciar uma reportagem especial sobre o assunto.

O câncer está em estágio inicial e foi descoberto em exames de rotina.