Após recorde de pacientes internados em UTI com Covid-19, SP vai endurecer quarentena

Após São Paulo registrar, na última segunda-feira (22), o maior número de pacientes com Covid-19 internados em UT desde o início da pandemia, o governo estadual afirmou que irá anunciar novas medidas de restrições nesta quarta-feira (24)

Segundo dados da Secretaria da Saúde, são 6.410 pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o estado.

Para o governo paulista, esse no número de pacientes em UTI’s está relacionado a um maior período de internação dos pacientes, o que pode sugerir uma maior gravidade da doença entre os contaminados no estado.

O coordenador-executivo do comitê de saúde do governo, João Gabbardo, disse que as novas recomendações de restrições foram apresentadas ao governo nesta segunda.

“O centro de contingência apresentou hoje ao governador algumas recomendações extraordinárias, além daquilo que está previsto no Plano são Paulo. O governo está fazendo a análise dessas recomendações, e essas medidas serão anunciadas na quarta-feira, para já começarem a valer na sexta-feira”, disse Gabbardo.

As novas restrições devem ir além do que prevê o Plano São Paulo, que divide o estado em sub-regiões e determina restrições diferentes de acordo com a fase da quarentena em que se encontra cada área.

De acordo com o Gabbardo, as novas restrições devem ser relacionadas a mobilidade de pessoas no estado.

“São recomendações que vão tratar da redução da mobilidade, redução da movimentação das pessoas, e que é o que a gente pode fazer neste momento para reduzir essa taxa de transmissibilidade”.

O estado de São Paulo atingiu na segunda-feira (22) o total de 57.842 mortes por Covid-19 e 1,9 milhão de casos confirmados desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 43 novos óbitos e 2.550 novos casos.