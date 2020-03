Após remoção de famílias, Prefeitura inicia obras de contenção no Peri Alto

Depois de um processo de remoção que desabrigou milhares de famílias, a subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha informou que na última terça-feira (3/03) começaram as obras de contenção da margem do Córrego do Bispo, entre as Ruas Taquaraçu de Minas, Lins de Barros e Gervásio Leite Rebelo, no Jardim Peri.

De acordo a administração regional, a conclusão da obra irá durar até o 30 de abril deste ano. Será realizado o desassoreamento e instalação de muro de gabião na margem do córrego (estruturas feitas de tela de aço (aramado) em forma de caixa, preenchidas com rachão/pedras).

A promessa da Prefeitura de São Paulo é transformar o local em um Parque Linear, no qual atingirá todas as três comunidades, sendo elas Futuro Melhor e das favelas do Sapo e da Mata. Além disso, a região foi indicada para receber projetos de moradia por meio de PPP (Parcerias Público-Privado) da Prefeitura em parceria com o Governo de São Paulo.

Remoção das famílias

No inicio de maio de 2019, a Prefeitura realizou a remoção que despejou 1500 famílias.Na ocasião, a Crenildes Jesus da Silva (conhecida como Nena), líder comunitária da comunidade Futuro Melhor, declarou que as informações em relação a PPP Municipal de Habitação não estavam chegando à população “Nós nem fomos informados de nada. Porque até onde eu sei, quando vai fazer um projeto desse porte, a comunidade é chamada para acompanhar”.

“VAMOS PRA RUA SEM DIREITO A NADA, NO MÁXIMO UM AUXÍLIO ALUGUEL DE R$ 400” DESABAFA NENA.

Segundo os moradores, a maioria das famílias removidas foram morar em outras ocupações, pois não acharam um aluguel compatível ao auxílio oferecido pela Prefeitura de R$ 400. “Muitos proprietários pedem três meses de deposito e da onde íamos tirar?” conta Magda Santiago, que desde 2013 vivia na comunidade. Assim como muitos, ela também enfrentou a remoção da Prefeitura e recebe o auxílio. Magda mantém a esperança de ser contemplada pelo programa de PPP.

Fotos: Ascom/Subprefeitura Casa Verde