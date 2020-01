Apresentadora Ana Maria Braga revela estar com câncer de pulmão

Nesta segunda-feira (27/01) a apresentadora Ana Maria Braga revelou que está em tratamento contra o câncer de pulmão. A declaração foi feita ao final do programa Mais Você, exibido na TV Globo.

Em depoimento, a apresentadora disse que iniciou no dia 24, sexta-feira, o primeiro ciclo do tratamento contra a doença. As sessões de quimioterapia e imunoterapia acontecerão a cada 21 dias.

Ao longo de seus 70 anos, sendo mais de 40 anos como apresentadora de televisão, destes, duas décadas a frente do programa Mais Você, Ana Maria já superou outros quatro cânceres, sendo dois de pulmão, um de pele e um no reto.

Foto: Instagram/Reprodução