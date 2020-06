Aprovada Lei que repassa de R$ 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos

A transferência de R$ 2 bilhões da União para santas casas e hospitais sem fins lucrativos (filantrópicos) foi aprovada pelo Senado por unanimidade, em sessão virtual Os recursos são destinados a uma ação emergencial e coordenada no combate à pandemia do coronavírus.

A PL é de autoria do Senador José Serra (PSDB) e teve como relator no senado o senador Major Olímpio (PSL) que conclui que a matéria foi aprovada com emendas. Uma delas garante que haja um acréscimo real de recursos (extra orçamentários) para a área da saúde, a serem adicionados ao mínimo constitucional aplicado pela União.

Já uma emenda apresentada pelo relator inclui, entre os critérios de distribuição do Ministério da Saúde, os municípios que possuem presídios. “Esses municípios já estão enfrentando uma grande dificuldade com a demanda excessiva que surge em razão dos problemas de saúde dos presos. É o que tem levado o Ministério Público a pressionar os gestores, não havendo para eles qualquer contrapartida ou reforço de recursos, o que pode levar o sistema de saúde municipal ao colapso, deixando toda a população local sem o suporte nesse momento importante de combate à pandemia” explicou o relator.

O Senador Major Olímpio, afirmou ainda que parte desta verba que será destinada a São Paulo, teve a contribuição do Coronel Velozo, que coordenou um levantamento dos Hospitais emergentes e suas necessidades, contribuindo com a indicação das verbas a serem distribuídas conforme abaixo:

Alguns dos Hospitais e Associações de saúde beneficiados em São Paulo

Zona Sul

Santa Casa de Santo Amaro – R$ 1.168.256,00

Maternidade Amparo Maternal – R$ 919.100,00

Zona Norte

Hospital São Luiz Gonzaga – R$ 1.316.149,00

Inst. Brasileiro do Controle do Câncer – R$ 1.023.975,00

Zona Leste

Hospital Santana Marcelina R$ 5.189.059,00

Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari – R$ 640.287,00

Zona Oeste

(CIES) Associação Beneficente Ebenézer – R$ 628.745,00

Por meio desse auxílio financeiro, hospitais filantrópicos poderão trabalhar de forma articulada com o Ministério da Saúde e os gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS) para oferecer mais serviços, principalmente leitos de terapia intensiva. O texto determina ainda que o valor total do auxílio financeiro seja, obrigatoriamente, aplicado na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado à população, aquisição de equipamentos e realização de pequenas obras e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia intensiva. Os recursos também são destinados para a contratação e o pagamento de profissionais de saúde necessários para atender a demanda adicional. As instituições beneficiadas deverão prestar contas ao FNS de forma simplificada, sem necessidade de concorrência pública.

