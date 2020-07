Arraiá no Center Norte terá shows virtuais de Alceu Valença, Falamansa e Maria Cecília & Rodolfo

Quem não conseguiu aproveitar as comemorações das festas juninas neste ano, saiba que entre os dias 24 e 26 de julho, o Center Norte vai promover a 1ª edição do Arraiá Drai-Vem. A festa será em modelo drive-in e vai acontecer no estacionamento do estabelecimento.

O arraiá contará com as apresentações ao vivo de bandas e cantores consagrados, como Alceu Valença, Falamansa, Bicho de Pé e a dupla Maria Cecília & Rodolfo. Além da boa música, a festa terá a gastronomia assinada pela chef Morena Leite.

Os ingressos estão sendo vendidos pela Eventim (clique aqui) e todos que levarem 4kgs de alimentos poderão pagar o valor de meia entrada. A venda de ingresso é por veículo e os valores de meia entrada variam de R$ 160,00 a R$ 400,00. O evento também vai disponibilizar um link para que o público compre combos gastronômicos previamente.

Confira a programação completa

Sexta-feira (24/7)

19h30 início das atividades | 20h30 Falamansa

Sábado (25/7)

11h00 início das atividades | 12h00 – Bicho de Pé

15h00 início das atividades | 16h00 – Maria Cecília & Rodolfo

19h30 início das atividades | 20h30 – Alceu Valença

Domingo (26/7)

11h00 início das atividades | 12h00- Bicho de Pé

15h00 início das atividades | 16h00 – Maria Cecília & Rodolfo

19h30 início das atividades | 20h30 – Alceu Valença

Arraiá Drai-Vem do Center Norte

Quando : Entre 24 e 26 de julho

: Entre 24 e 26 de julho Onde : Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 306 – Vila Guilherme

: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 306 – Vila Guilherme Ingresso : De R$ 160,00 a R$ 400,00 por veículo

: De R$ 160,00 a R$ 400,00 por veículo Compra: www.eventim.com.br/artist/arraiadraivem

Foto: Divulgação