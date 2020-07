Artistas de vagão promovem 2 dias de shows pela internet

Quem já andou pelos trens e metrôs de São Paulo, certamente já teve a sorte de presenciar alguma apresentação cultural. O show desses artistas independentes dentro do vagão é uma das poucas formas de entretenimento que o transporte público oferece.

Em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), essas apresentações deixaram de acontecer. Sabendo que esses shows são o ganha pão desses artistas, a Coletiva Vagão Delas realizará um festival de dois dias e que contará com apresentações, majoritariamente, de artistas mulheres.

O festival acontece nos dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, das 17h às 23h. Ao todo serão 30 apresentações musicais e 12h de duração. A transmissão será em uma página no Facebook (clique aqui).

Apesar da transmissão ser gratuita, a Coletiva Vagão Delas está promovendo vaquinha para contribuir com os cachês dos artistas do festival. A contribuição pode ser de qualquer valor, para ajudar nesta campanha acesse o link (clique aqui). A expectativa dos produtores do festival é arrecadar R$ 4 mil.

Festival Vagão Delas

Quando: 1 e 2 de agosto, sábado e domingo

Horário: das 17h às 22h

Link do evento: clique aqui

Transmissão: clique aqui