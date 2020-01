Artistas interpretam Sun Ra no Sesc Santana neste sábado (18)

No sábado (18/01), a partir das 19h, a dupla formada pelo trompetista Romulo Alexis e o baterista Wagner Ramos prometem interpretar icônico disco “Astro Black” de Sun Ra e sua Arkestra. A apresentação musical acontece no Sesc Santana e a entrada é franca.

O álbum é tido como uma pedra angular, pois apresenta diversos estilos em que Sun Ra orbita, do free jazz afro-futurista ao astro-funk. Para ajudar nesta missão, alguns músicos foram convidados, são eles Richard Fermino, Alex Dias e Julio Dread.

Radio Diaspora

Em meados de 2015 o trompetista Romulo Alexis e o baterista Wagner Ramos se uniram com o intuito de pesquisarem uma identidade afro na música de improvisação livre. Neste processo surgiram experiências que apoiadas em objetos sonoros, camadas eletrônicas e digitais foram consolidando-se como uma linguagem pelo duo. Na fusão entre fonogramas, samplers com a energia sonora free jazz, a Radio Diaspora desenvolve sua música enriquecida dos códigos musicais presentes no repertório herdado da diáspora africana.

Rádio Diáspora interpreta Sun Ra no Sesc Santana

Quando: 18 de janeiro, sábado, às 19h

Onde: Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana

Entrada: Gratuita

Foto: Marcello Vitorino/Divulgação