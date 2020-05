Assassinatos em São Paulo aumentam 12% após chegada da pandemia

Após uma queda que vinha acontecendo desde 2014 (há seis anos), o número de assassiantos em São Paulo voltou a subir em 2020. Nos quatro primeiros meses deste ano o Estado de São Paulo registrou 1022 homicídios dolosos contra 968 em 2019, um aumento de cerca de 6%.

No entanto, o que chama atenção nos números da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) é que a mortalidade cresceu mais justamente nos meses que foi descoberto o coronavírus (Covid-19) em São Paulo, somente no mês de março esse aumento foi de 23%.

Somado os meses de março e abril, os homicídios em São Paulo cresceram cerca de 12% (549). Confira a relação abaixo:

Homicídios dolosos 2020

Janeiro – 263

Fevereiro – 210

Março – 286

Abril – 263

Homicídios dolosos 2019

Janeiro – 270

Fevereiro – 212

Março – 231

Abril – 255

Homicídios dolosos 2018

Janeiro – 262

Fevereiro – 237

Março – 267

Abril – 252

Já o número de roubos houve uma queda significativa, o que pode ser explicado pela política de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 em São Paulo. No mês de abril houveram 14.057 roubos contra 20.780 no mesmo período de 2019, uma queda de cerca de 37%.

Contudo, no inicio do ano a tendência era outra, pois se compararmos os dois primeiros meses com o mesmo período do ano passado, 2020 registrava mais roubos dos que os últimos dois anos (2019 e 2018).

Roubos 2020

Janeiro – 23.402

Fevereiro – 23.183

Março – 19.946

Abril – 14.057

Roubos 2019

Janeiro – 21.000

Fevereiro – 19.381

Março – 21.991

Abril – 20.780

Roubos 2018

Janeiro – 23.032

Fevereiro – 22.244

Março -22.479

Abril – 22.772

Em razão desta escalada na violência em São Paulo, a Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio criou um canal para que pessoas possam fazer denúncias de violência policial ou relacionadas ao trabalho. As denúncias podem ser anônimas e são feitas pelos links (Violência Policial) e (Relações de Trabalho).

Em uma publicação nas redes sociais, a Rede revela que: “É extremamente importante termos um mapeamento da violência nas periferias de São Paulo, isso nos dará informações sobre onde agir e acionar os órgãos competentes para que cumpram com sua função”.

Aumento de violência em todo o Brasil

Segundo o índice da violência criado pelo portal G1, houve um aumento de 11% no número de assassinatos em todo o Brasil no mês de março. Segundo a ferramenta do portal, houve 4.146 homicídios em março deste ano contra 3.729 em 2019.

Se considerar os três primeiros meses do ano, 11.908 pessoas morreram vítimas de assassinatos em 2020. Já em 2019, o primeiro trimestre registrou 10.924 óbitos, o que representa um aumento de 984 mortes neste ano.

Vale destacar que no ano passado o Brasil registrou uma queda de 19% no número de assassinatos em todo o Brasil, contabilizando 41.635, o menor número desde 2007.