Assistência Social já realizou mais de 600 mil acolhimentos de pessoas em situação de rua durante a Operação Baixas Temperaturas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), já realizou 608.089 acolhimentos (uma mesma pessoa pode ser acolhida em todos os dias e entrar várias vezes na soma) de pessoas em situação de rua desde 30 de abril, data de início da Operação Baixas Temperaturas. Os dados foram sistematizados até 16 de junho.

Especificamente a partir de chamadas à central 156, no período de plantão noturno e madrugada da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), foram 9.856 acolhimentos, 697 recusas e 8.687 cobertores distribuídos.

Os munícipes podem ajudar as pessoas em situação de rua solicitando os serviços, que funcionam 24 horas por dia, via central telefônica 156 (ligação gratuita, opções 0 + 3), e pelo aplicativo 156.

A solicitação pode ser anônima e é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado), citar pontos de referência, além de características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.

Redenção na Rua

No mesmo período, o projeto Redenção na Rua, da Secretaria de Governo Municipal (SGM), e o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizaram 29.786 abordagens à população em situação de rua e 22.810 atendimentos voltados a cidadãos avaliados como vulneráveis à hipotermia. Os atendimentos em saúde são realizados das 7h às 22h, nas seis regiões da cidade de São Paulo.

Com duração de cinco meses, a operação será realizada até 30 de setembro e a previsão é que sejam feitas, ao todo, 110 mil abordagens à população de rua na capital.

Durante esse período, as equipes da SMS elaboram, monitoram e avaliam as ações desenvolvidas pelos profissionais do Consultório na Rua e Redenção na Rua e dos equipamentos de saúde, identificando casos vulneráveis, incluindo o risco de hipotermia, evitando complicações relacionadas às baixas temperaturas e atuando na prevenção de óbitos.

Fabiana da Silva Pires, interlocutora de Saúde da Pessoa em Situação de Rua da Coordenadoria Regional de Saúde Centro, aponta que a cada ano o projeto é aperfeiçoado. “Nós temos um comitê com a população de rua onde mantemos a comunicação constante com eles e, assim, esse plano de contingência é moldado e adaptado às suas necessidades. Nosso objetivo vai além de prever o óbito por hipotermia e dar a opção às pessoas em situação de rua a chance do acolhimento. Também é imprescindível fazer valer a garantia de direitos dessa população”, explica.

O Plano de Contingência para Situações de Baixa Temperatura de 2021 é executado nas seis regiões do município de São Paulo, quando a temperatura atinge o patamar igual ou inferior a 13ºC, ou sensação térmica equivalente. As equipes do Consultório na Rua e do Redenção na Rua trabalham de forma conjunta com profissionais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) da SMADS.

Atendimento na capital

No total, são seis equipes do Redenção na Rua (com foco na região da Luz, na chamada Cracolândia) e 26 equipes do Consultório na Rua distribuídas nas seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) do município.

A cidade de São Paulo também dispõe de 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que são a principal porta de entrada para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), que coordena as ações e serviços disponibilizados à população, além de Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além dos hospitais municipais.

Veja a lista completa de serviços de saúde do município.