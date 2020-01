Associação que apoia e reabilita Policiais Militares completa 27 anos

Nesta quarta-feira (29/01), a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo (APMDFESP) completa 27 anos de trabalho. A organização atua para amparar os PMs, ativos e inativos, que estão em recuperação e reabilitação, tanto física como mental.

Ao todo, a Entidade presta cerca de 26 mil atendimentos por ano aos associados e seus familiares. Entre os serviços que a organização realiza estão: assistência de profissionais da área jurídica e de uma equipe multidisciplinar na saúde, que inclui médico fisiatra, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, hidroterapia, além de doações de aparelhos ortopédicos, materiais hospitalares e cadeiras de rodas, entre outros benefícios.

De acordo com a entidade, o maior desafio é a recuperação emocional e social do policial militar aposentado compulsoriamente por invalidez e afastado da Corporação. Atualmente, cerca de 7 mil policiais militares do Estado possuem alguma deficiência.

Fundada em 29 de janeiro de 1993 e pioneira no Brasil, a Associação nasceu justamente dentro do Centro Médico da PM, quando dois paraplégicos, Jefferson Patriota e José Roberto Pinatti , conversavam sobre as dificuldades do atual momento que viviam e resolveram criar este projeto.

Além da sede central, a instituição conta com mais seis representações, oferecendo um atendimento mais próximo de seus associados.

Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo

Onde: Rua Adolfo Samuel, 14 – Santa Inês

Fone: 2262-9500