Atendimentos presenciais no Poupatempo permanecem suspensos na Fase Emergencial

As 82 unidades do Poupatempo continuam com atendimentos presenciais suspensos durante a Fase Emergencial, decretada pelo Governo do Estado, válida a partir de hoje, dia 15 de março.

É importante destacar que a retirada de documentos já agendados está permitida mediante apresentação de protocolo, bem como serviços de drive thru. Além disso, casos emergenciais, como a emissão de RG para pessoas que precisam de serviços médicos, por exemplo, podem ser solicitados pelo Fale Conosco. As equipes do Poupatempo avaliam as necessidades e retornam o contato para os cidadãos.

Nas plataformas digitais, através do portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou no aplicativo Poupatempo Digital, os atendimentos estão mantidos, com 130 opções que podem ser realizadas de forma segura, sem a necessidade de sair de casa.

Os serviços digitais se tornaram realidade no dia a dia do Poupatempo e vêm crescendo significativamente. Hoje, já são responsáveis por mais de 70% de todos os atendimentos. Além de seguros, os canais eletrônicos do programa são eficientes e simples de serem acessados. Dos 4,6 milhões de serviços prestados nos dois primeiros meses deste ano, cerca de 3,5 milhões foram feitos pelo app e site.

Neste momento, em que todos os postos estão fechados, em função das medidas restritivas, fundamentais no combate à pandemia, os serviços mais solicitados no Poupatempo já estão disponíveis nas plataformas digitais. Com a mesma qualidade e rapidez, marcas registradas do programa, o cidadão pode solicitar a renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação na CNH, IPVA, Carteira de Trabalho, Seguro desemprego, Licenciamento e transferência de veículos, entre outros.

O novo formato de atendimento, com ênfase no digital é permanente e a meta do Poupatempo é oferecer 180 opções online ao final deste ano, e chegar a 240 até o término de 2022.