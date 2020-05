Atrações virtuais das bibliotecas das Fábricas de Cultura começam hoje (25)

Mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19) fechando os espaços de lazer de São Paulo, as bibliotecas das Fábricas de Cultura não pararam. Por meio de seu canal no Youtube, os equipamentos montaram uma programação de dois dias que começa hoje (25).

A primeira atração será nesta segunda-feira (25), às 15h, com a atividade “Conversando com Frida Kahlo”. Nela a Gabriela de Macedo irá apresentar a história da pintora que ajuda a refletir sobre as crises enfrentadas pela sociedade. Em tempos de pandemia, a atividade busca trazer os ensinamentos de Frida para o momento presente.

Já amanhã (26), às 14h será a vez da arte-educadora Agatha Pereira ensinar crianças a construir um carrinho de corrida com material reciclável. Os participantes, acompanhados dos responsáveis, precisam ter em mãos:

1 rolo de papel higiênico;

Papelão;

2 cotonetes;

2 tesoura;

lápis; e

imaginação.

Por fim, para trazer um pouco de música para o período de isolamento social, Mayara Bezian irá confeccionar um xilofone de água. O instrumento estimula a criatividade, a audição e a sensibilidade musical. Para aprender como fazer seu xilofone de água, basta acessar a página do Youtube no dia 26 de maio às 15h.

Programação on-line das bibliotecas das Fábricas de Cultura

Quando: De 25 a 26 de maio, a partir das 15h

Onde: Canal no Youtube (Clique aqui)