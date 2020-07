Aulas presenciais devem voltar em 8 de setembro, diz Doria

Na última sexta-feira (17), o governador de São Paulo, João Doria, e o secretário da Educação, Rossieli Soares, confirmaram que a previsão da volta das aulas presenciais estão mantidas para acontecer no dia 8 de setembro.

Apesar de ter mantido a previsão, a gestão estadual exige que seja cumprido uma série de condições, entre elas a que todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela do Plano São Paulo por 28 dias consecutivos.

A chamada ‘quarentena inteligente’ permite a reabertura gradual de serviços e comércios de acordo com a taxa de contaminação do coronavírus (Covid-19) e do número de leitos disponíveis.

Atualmente, apenas a capital paulista e as regiões da Baixada Santista, Registro e as sub-regiões Leste (Alto Tietê) e Oeste (Osasco) estão na Fase 3 Amarela. Ou seja, a maioria das cidades estão de fora da etapa que permitiria a volta às aulas.

Segundo a última atualização do Plano São Paulo, as regiões Araçatuba, Campinas, Franca e Ribeirão Preto se mantiveram na Fase 1 Vermelha. Além delas, outras regiões como Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente e Sorocaba regrediram para a etapa de restrição máxima, permitido o funcionamento apenas de serviços essenciais.

Apesar do cenário atual, a gestão estadual acredita que todas as cidades conseguirão ter estrutura para voltar às aulas presenciais até o prazo de 8 de setembro.

Assim como os outros setores, a volta as aulas deverão obedecer os protocolos sanitários, como o distanciamento social e todos deverão usar máscaras de proteção.

A fim de evitar aglomeração, os horários de entrada e saída serão alterados, as atividades deverão acontecer, preferencialmente, em áreas ventiladas e os intervalos terão revezamento entre os estudantes.

Segundo pesquisa do Datafolha, divulgada no final de junho, 76% dos brasileiros preferem que as escolas permaneçam fechadas durante a pandemia.

Ensino superior

Na semana passada (13), o Governo de São Paulo anunciou que as regiões que estão por 14 dias consecutivos na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo, poderão retornar gradualmente as aulas presenciais. Neste primeiro momento, a volta às aulas serão para universidades e escolas técnicas estaduais.

Segundo o gestão estadual, as unidades escolares deverão respeitar protocolos sanitários como receber, no máximo, 35% dos alunos matriculados de cada curso. A prioridade serão para disciplinas voltadas à área da saúde.