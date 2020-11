Aulas presenciais do ensino médio retornam hoje em São Paulo

A partir hoje, escolas municipais, estaduais e privadas cidade de São Paulo podem retomar aulas regulares presenciais do ensino médio. O retorno, autorizado na capital paulista, não é obrigatório.

“Lembrando que essa autorização para o retorno é para as três redes: a rede municipal, a rede estadual e a rede privada. Ela é voluntária para os pais, de acordo com a decisão já do Conselho Nacional de Educação, e ela deve seguir os protocolos sanitários já estabelecidos”, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB).

A prefeitura não determinou um percentual máximo de estudantes que podem voltar agora, mas as escolas precisam garantir uma distância mínima de 1,5 metro entre eles nas salas de aula.

O retorno das aulas presenciais foi autorizado pelo prefeito Bruno Covas em outubro.

Os estudantes do ensino médio que decidirem voltar para as escolas farão uma prova para medir o que aprenderam no período de aulas remotas.

Como fica a volta às aulas na cidade de São Paulo:

Ensino infantil: apenas atividades extracurriculares presenciais

Ensino fundamental: apenas atividades extracurriculares presenciais

Ensino médio: retorno às aulas presenciais nesta terça (3)