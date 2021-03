Autocuidado ajuda a manter saúde mental no cenário atual

O Brasil ultrapassou um ano de pandemia do novo coronavírus e enfrenta um momento delicado, marcado por aumento no número de casos, internações e mortes. Este cenário acarreta uma alta carga de estresse e pode desestabilizar a saúde mental de muitas pessoas.

O impacto do agravamento da situação é grande. Seja para quem contabilizou perdas pessoais, na família, no trabalho, no círculo de amigos, seja para quem está na linha de frente atendendo diariamente pacientes acometidos pela doença, ou, quem está na retaguarda. O mundo teve que se adaptar a uma nova realidade, cheia de incertezas, restrições e tristeza.

Buscar forças e formas de cuidar da saúde física e mental para amenizar os possíveis transtornos provocados pela pandemia é tão importante quanto os cuidados exaustivamente recomendados para evitar contaminações. Aliás, vale lembrar que usar a máscara da forma correta, lavar as mãos e manter o distanciamento é o que protege do vírus.

“O momento é dificílimo, sem dúvida. Mas principalmente durante crises como a que vivemos agora é fundamental buscarmos maneiras de equilibrar nossas emoções até mesmo para superarmos a situação e seguir em frente”, afirma fonoaudióloga da Área Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Camila Bortoluci. “Não existe uma mágica que faça a dor e o medo passarem, mas é importante buscar alternativas para lidar com esses sentimentos. O autocuidado é a chave para não se perder durante essa situação que estamos atravessando”, acrescenta.

Mesmo com a rotina acelerada, é importante reservar espaço para o autocuidado e dedicar um tempo do dia, por mais curto que seja, para ter qualidade de vida. Mesmo que seja tomar uma xícara de chá ou um copo de leite antes de dormir, ou ouvir a música preferida durante o banho. Vale tentar cantarolar. Vale também ler uma página de um livro leve enquanto o sono não vem ou o cérebro não desliga.

Confira 7 práticas de autocuidado:

Pratique atividade física

Além de essenciais para a manutenção da saúde do corpo, auxiliam a manter a mente equilibrada.

Reserve um momento para relaxar e respirar conscientemente

A meditação e a ioga, por exemplo, são excelentes práticas para combater o estresse.

Ligue para os seus familiares e amigos

Conversar com pessoas próximas ajuda a aliviar o peso da carga de trabalho.

Não acumule sentimentos ruins

Se a angústia e a ansiedade estiverem presentes no seu dia a dia, busque auxílio profissional de especialistas em saúde mental.

Não se automedique

Procure ajuda e atendimento profissional para entender quais são seus problemas e suas necessidades.

Mantenha uma alimentação saudável

Mesmo com a rotina corrida, é possível ter uma alimentação balanceada e saborosa.

Faça algo por você

Busque um hobby ou uma atividade que lhe proporcione satisfação, alegria ou relaxamento. Vale até organizar a casa, se isso lhe proporcionar, ao invés de cansaço, uma sensação de bem-estar.