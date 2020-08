Auxilio Emergencial: Caixa paga novas parcelas do auxílio para 5,6 milhões nesta sexta

Cerca de 5,6 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial recebem nesta sexta-feira (21) novas parcelas de pagamentos, no valor de R$ 600. Os depósitos serão feitos tanto para os brasileiros que estão no Bolsa Família quanto para inscritos via site e aplicativo.

Serão 3,7 milhões de pagamentos efetuados para beneficiários nascidos em novembro, do ciclo 1 do calendário, que terão creditados em conta poupança digital a primeira, segunda, terceira ou quarta parcelas.

Além desses, 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com número NIS final 4, recebem a quinta parcela no dia de hoje.

Amanhã, sábado (22), mais de 700 agências da Caixa estarão abertas todo o país, das 8h às 12h, para a liberação do saque em dinheiro a 4 milhões nascidos em junho. A transferência dos valores através do aplicativo “Caixa Tem” para outras contas também será liberada para esse grupo.

Confira quem recebe o auxílio nesta sexta:

1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com número NIS final 4, recebem a quinta parcela

3,7 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em novembro, recebem a próxima parcela:

– aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela;

– aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela;

– aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda;

– aprovados no quinto e sexto lotes recebem a primeira

– aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a terceira e quarta parcelas