Auxílio Emergencial: Cuidado com os golpistas virtuais

Fraudadores estão se aproveitando da pandemia do coronavírus para roubar dados dos cidadãos por meio do envio de links falsos, informa o Procon.SP. Com o início do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo Governo Federal aos trabalhadores autônomos e informais, é preciso ficar atento ao envio de links falsos.

Além disso, o saque do FGTS anunciado pela União, que permite a retirada de parte do saldo de contas ativas ou inativas e visa minimizar os efeitos econômicos da pandemia, também deve ser motivo de atenção.

“Nesse momento de dificuldade pelo qual todos passam, devemos estar alertas e ter cuidados redobrados com criminosos que se aproveitam da situação. É inadmissível que pessoas de má-fé usem uma crise grave para lesar as pessoas”, afirma o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.

Envios de links com falsas ofertas de ajuda, auxílio, dinheiro etc que chegam pelo WhatsApp, redes sociais e e-mails podem roubar os dados das vítimas, prejudicando-as ainda mais.

De acordo com denúncias feitas pela imprensa, após a chegada do coronavírus no Brasil, quase 6 milhões de brasileiros já acessaram links falsos. Há notícias de que, além do auxílio emergencial e saque do FGTS, fraudadores têm usado outras ofertas e informações para aplicar golpes (como falsos aplicativos, por exemplo).

É fundamental ficar atento às orientações abaixo para evitar mais problemas:

– Para obter informações e pedir o auxílio emergencial, acesse os sites oficiais (Governo Federal e Caixa Econômica Federal);

– Sobre o saque do FGTS, dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS e pelo site da Caixa;

– Não acredite em ofertas de ajuda, auxílio, dinheiro etc enviadas pelo WhatsApp, redes sociais, e-mails e não clique nesses links;

– Não confie e não compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem;

Não preencha formulários que não estejam nos sites oficiais;

– Baixe aplicativos apenas das lojas oficiais;

– Em caso de dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar;

– Utilize antivírus no computador, tablet e smartphone.