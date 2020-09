Auxílio emergencial terá mais quatro parcelas de R$ 300, anuncia Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira (01) que o auxílio emergencial será prorrogado por mais quatro meses, mas com o valor de R$ 300, metade dos R$ 600 pagos atualmente.

O valor e o período de extensão foram definidos na segunda-feira (31) durante reunião de Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Guedes queria novas parcelas de R$ 200, mas cedeu ao apelo de Bolsonaro de instituir em R$ 300.

O auxílio emergencial foi criado em abril para ajudar trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o benefício seria pago em três parcelas de R$ 600, e iria até julho.

A aprovação do novo valor do auxílio depende agora de aprovação do Congresso.