Av. Cruzeiro do Sul é a 2ª via com maior número de roubos de celulares

Quem mora na zona norte, provavelmente, conheceu o ou até mesmo teve seu celular roubado na avenida Cruzeiro do Sul, bairro de Santana. A região recebe milhares de pessoas todos os dias em razão do terminal de ônibus e das estações de Metrô.

De acordo com o estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da FECAP, nos seis primeiros meses do ano foram roubados 167 celulares na avenida. Apesar de significar quase um roubo por dia, o órgão alerta que o número pode ser bem maior em razão da subnotificação.

A FECAP alerta que o roubo de celular é o tipo de crime que mais ocorre subnotificação. Os dados analisados pelo instituição são da Secretária de Segurança Pública e, durante a pesquisa, são descartados boletins de ocorrência incompletos ou com erros.

Vale lembrar que neste ano os casos de roubos e furtos diminuíram em comparação com 2019. A queda ocorre após o mês de março, que marca o inicio da quarentena em São Paulo.

Histórico de roubos

Não é de hoje que a região convive com assaltos. No entanto, no ano passado houve um crescimento de 25% no número de furtos e de 19,5% no número de roubos na avenida Cruzeiro do Sul.

Vale mencionar que esse crescimento ocorreu em apenas uma parte da avenida, que é onde fica o Parque da Juventude.

Para combater esse crescimento, a Secretária de Segurança Pública nos enviou uma nota destacando que a região seria patrulhada mais vezes a fim de coibir os possíveis assaltos.

Outros dados

O estudo da FECAP mostra que, apesar da avenida Cruzeiro do Sul ser uma das vias com maior número de roubos, o bairro de Santana não está entre as regiões com mais ocorrência de roubos de celulares, confira:

Grajaú: 1092 ocorrências

Capão redondo: 973 ocorrências

Itaim Paulista: 874 ocorrências

República: 806 ocorrências

Jardim Ângela: 656 ocorrências

Campo Limpo: 644 ocorrências

Itaquera: 618 ocorrências

Cidade Ademar: 586 ocorrências

São Mateus: 550 ocorrências

Bela Vista: 530 ocorrências

Já os locais que mais ocorrem os roubos são:

Avenida Paulista: 215 ocorrências

Avenida Cruzeiro do Sul: 167 ocorrências

Avenida Sapopemba: 160 ocorrências

Avenida Ragueb Chohfi: 160 ocorrências

Avenida Brigadeiro Faria Lima: 153 ocorrências

Rua Augusta: 136 ocorrências

Avenida Marechal Tito: 131 ocorrências

Avenida Ipiranga: 127 ocorrências

O estudo revelou que os assaltos ocorrem com maior frequência durante a noite (44,57%), seguido da tarde (22,08%), manhã (18,94%), madrugada (14,14%) e em hora incerta (0,26%).