Avança Saúde SP amplia oferta de cirurgias eletivas e exames em Hospitais Dia da cidade

Para ampliar a oferta de exames e cirurgias eletivas de baixa e média complexidade no município de São Paulo, o Prefeito Ricardo Nunes e o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, anunciaram a expansão do programa Avança Saúde SP, com a realização dos atendimentos nos 13 Hospitais Dia (HDs) da capital. O objetivo é agilizar as cirurgias de maior porte ou de pacientes idosos ou com comorbidades que necessitam ficar internados.

“A cidade não pode perder um dia em nada, nenhuma área. Nós precisamos estar muito focados na retomada da economia, na retomada da volta à vida, poder fazer aqueles exames, consultas e cirurgias que ficaram parados. Nós não vamos esperar nem um dia para tomar as ações necessárias, sempre com a visão técnica da área da Saúde”, disse o prefeito.

As avaliações clínicas, exames laboratoriais e validações cirúrgicas dos pacientes começam nesta quarta-feira (14). Já as cirurgias começarão no início de agosto. Entre os procedimentos previstos estão cirurgias pediátricas, ginecológicas, vasculares, de varizes e cirurgias gerais. Entre os exames previstos estão colonoscopia, endoscopia digestiva alta, laringoscopia, nasofibrolaringoscopia, nasofibroscopia e histeroscopia.

Outra meta é acelerar a realização de exames para colonoscopia e endoscopia digestiva alta de pacientes que necessitam fazer o procedimento internados. Também poderão ser feitas intervenções de cabeça e pescoço.

Na rede municipal, por meio da Secretaria da Saúde, de janeiro a maio de 2021, mesmo com a pandemia de Covid-19, foram realizadas 318.862 consultas, 216.752 exames e 6.784 cirurgias eletivas.

“Em função da queda dos números da pandemia em novembro e dezembro, São Paulo retomou o processo de eletivas e não paramos mais, justamente para dar fluxo e prestar atendimento aos dez mil novos pacientes que entravam a cada mês na fila”, explicou Edson Aparecido.

Com as novas estratégias, cinco unidades passam a trabalhar 24 horas por dia:

1. São Miguel (Zona Leste),

2. Vila Guilherme/Vila Maria (Norte),

3. Butantã (Oeste),

4. Ipiranga-Dr.Flávio Gianotti (Sul)

5. Cidade Ademar (Sul)

Para que essas Unidades passem a atender 24 horas por dia, sete dias por semana serão investidos pela gestão municipal R$ 4 milhões por mês, inclusive com a contratação de equipes.

Além dos cinco HDs, outras oito unidades que vão funcionar em horário estendido, das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira:

1. Itaim Paulista (Zona Leste)

2. São Mateus (Leste)

3. Brasilândia / Freguesia do Ó (Norte)

4. Penha (Leste)

5. Mooca (Leste)

6. Vila Prudente (Leste)

7. Campo Limpo (Sul)

8. M’Boi Mirim I (Sul)