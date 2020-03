Avenida Moysés Roysen da ZN será parcialmente interditada para obras

A partir deste sábado (21) a CET irá interditar parcialmente a avenida Moysés Roysen, no sentido Bairro, no trecho entre as avenidas Morvan Dias de Figueiredo e Zaki Narch. A medida acontece devido a obras de ampliação da rede subterrânea de esgotos do Coletor Center Norte.

A faixa da esquerda da referida via ficará interditada, mantendo-se uma faixa de rolamento livre para o trânsito veicular.

A Engenharia de Campo da CET vai monitorar e orientar o tráfego na região, com o objetivo de manter as condições de trânsito e preservar a segurança de pedestres e motoristas.

Foto: Google Maps