Avenida Paulista recebe milhares de pessoas na retomada experimental do programa Ruas Abertas

Em ação experimental, a Prefeitura de São Paulo reabriu a Avenida Paulista hoje (18), das 8h às 12h, e reuniu milhares de pessoas para atividades de lazer no trecho entre a Rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz. Durante esse período, o tráfego de veículos foi suspenso.

A avenida estava fechada ao público desde março de 2020, devido ao estado de emergência da capital em decorrência da pandemia do coronavírus.

“Essa retomada se dá por conta do aumento da cobertura vacinal na cidade, além da diminuição do número de internações, seja em enfermaria ou UTI, e consequentemente dos óbitos”, explicou o subprefeito da Sé, Marcelo Vieira Salles.

A ação experimental foi realizada com o cumprimento de todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Vigilância Sanitária, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre as pessoas, sem aglomerações.

Na Avenida Paulista pela primeira vez, o turista Dário Gabriel dos Santos aprovou o comportamento do público presente. “As pessoas estão cumprindo o distanciamento social. Todo mundo usa máscara, independente de estar sozinho, longe ou perto de outras pessoas”, concluiu.

De acordo com o funcionamento das atividades na Paulista, o Comitê de Eventos da Prefeitura irá analisar, em uma segunda etapa, a abertura do Vale do Anhangabaú, na região do Triângulo Histórico, no Centro da cidade.

“Se a gente perceber que existe uma adesão grande no tocante ao respeito dos protocolos, nós continuaremos. É um processo”, afirmou o subprefeito.

Fiscalização

Com o apoio da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Subprefeitura Sé promoveu uma operação educativa de fiscalização do comércio ambulante durante o período de reabertura da Avenida Paulista.

Conscientização

Durante a atividade, equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também atuaram na via numa ação de conscientização da população com relação às medidas de proteção e prevenção ao coronavírus.

“Nossa equipe se deslocou pela avenida abordando a população com a distribuição de folders, máscaras e álcool em gel para higienização das mãos”, explicou Elza Santana, da Coordenadoria de Saúde Sé.

Em paralelo ao trabalho de conscientização quanto à Covid-19, a equipe IST/Aids também distribuiu preservativos internos e externos, gel lubrificante, além de autotestes para HIV.