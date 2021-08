Aves capturadas ilegalmente são recuperadas no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres

Anualmente, milhões de animais silvestres são caçados e retirados ilegalmente de seus habitats. Muitas vezes são submetidos a maus-tratos, vítimas de mutilações e mantidos em situação sanitárias e alimentares precárias e, mesmo que sejam resgatados, muito poucos sobrevivem e se recuperam, e assim, não conseguem retornar à natureza.

Algumas dessas aves capturadas ilegalmente foram resgatadas e o processo de recuperação foi realizado no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Ave como a Arara-canindé (Ara ararauna) teve suas asas cortadas e chegou totalmente desnutrida ao Centro de Manejo. Outro animal resgatado também foi um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) que foi diagnosticado com infecções e má alimentação.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605) estabelece como crime as agressões e maus-tratos cometidos contra os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A compra, a venda, a criação ou qualquer outra atividade envolvendo animais silvestres sem a devida licença são crimes puníveis com detenção e multa. Situações que configuram maus-tratos devem ser levadas a conhecimento das entidades ambientais e da polícia. Denuncie à Polícia Militar através do número 190. Para realizar sua denúncia através da Guarda Civil Metropolitana (GCM) disque 153.