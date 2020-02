Aves de Rapina é o primeiro filme protagonizado por heroínas

Depois do grande sucesso do Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix, chegou a vez da esposa, ou melhor, ex-esposa do personagem brilhar na tela. Essa pode ser considerada a única relação entre os filmes do Coringa e da Arlequina, pois as propostas são completamente diferentes.

O filme “Aves de Rapina – Arlequina e sua emancipação fantabulosa” (um título pra lá de grande) irá trabalhar com um universo bem mais fantasioso que o do último longa do Coringa.

Esse é o primeiro filme protagonizado por uma vilã nos cinemas, o que já chama bastante atenção. Além desse fator, ganha destaque o fato que Arlequina irá integrar um grupo composto somente por mulheres, divididas entre heroínas e vilãs de Gotham City.

Margot Robbie volta ao papel como a vilã Arlequina. Sua estreia com a personagem aconteceu no polêmico (pra não dizer medíocre) “Esquadrão Suicida“, tanto é que foi a única personagem que se salvou das criticas dos fãs de quadrinhos, ganhando agora este novo filme, desta vez como protagonista.

O filme irá mostrar o termino do relacionamento de Arlequina com o Coringa e o que a personagem está fazendo para esquecer o antigo romance. Ao longo dessa trajetória de superação, Arlequina encontra-se com Canário Negro (Jurnee Smollet-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez).

O grande vilão do filme é o Máscara Negra, que nos quadrinhos eram amigo de infância de Bruce Wayne, mas que com o passar dos anos e por conta de frustrações amorosas e no negócio, passou para o lado do crime liderando o tráfico de armas e drogas na cidade.

Algo que pode arranca elogios, principalmente por ser um filme de super-heróis (neste caso anti-heróis) são as cenas de ação. As cenas são bem filmadas e trazem elementos cartunescos (igual quando assistíamos os Looney Tunes ou Tom e Jerry na TV). Apesar de ter a sensação que não poderia combinar, a forma que o filme é apresentado garante que esses “exageros” sejam bem vindos, e até elogiados.

Aves de Rapina estreou no dia 6 de fevereiro, quinta-feira, e promete divertir todo o tipo de público. A classificação indicativa de 16 anos pode causar certo receio, no entanto estamos falando do submundo de Gothan, o local mais corrupto dos quadrinhos, então é algo de se esperar. Só não esqueçam da pipoca para curtir o filme no Cinemark mais próximo de sua casa.