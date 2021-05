Bairro da Casa Verde completa 108 anos de tradição para a Zona Norte

O tradicional bairro da Casa Verde completou no último dia 21 de maio, 108 anos de muita tradição para a Zona Norte. A origem da região deu-se com venda do primeiro lote pelos irmãos Rudge. Na época, o espaço chegou a ser batizado como Vila Tietê, mas popularmente continuou a ser chamado de Casa Verde.

O velho sítio da Casa Verde, que já fora propriedade do aclamado “rei” Amador Bueno (em 1641 pelos espanhóis residentes em São Paulo) e que posteriormente passa ser de propriedade do militar José Arouche de Toledo Rendon, descendente de Amador Bueno.

Foi nessa época que a região ficou conhecida popularmente como “sítio das moças da casa verde” e sítio da casa verde. Tais moças, filhas de Rendon eram assim conhecidas, uma vez que a casa onde viviam era pintada da cor verde.

Em 1842 João Maxweel Rudge torna-se proprietário da área da margem direita do Tietê; seus herdeiros em 1913 lotearam a área onde pretendiam criar o bairro como “Vila Tietê”, mas o nome, no entanto, não resiste à força popular das histórias do sítio das moças da Casa Verde.

O bairro foi se desenvolvendo lentamente, mas foi acelerando na medida em a região recebia benefícios, tais como, a construção de uma ponte de madeira para a travessia do Rio Tietê, implantação da primeira linha de bonde elétrico, construção das igrejas São João Evangelista e Nossa Senhora das Dores, além da chegada da rede elétrica no bairro.

Conhecido como terra de sambista e famoso por ser o bairro das escolas de samba, como a Império de Casa Verde e Morro da Casa Verde.

Em virtude do Aeroporto Campo de Marte no bairro de Santana até os anos 80 eram poucos os prédios existentes no bairro. Após uma revisão do comando da Aeronáutica houve uma liberação de uma parte da faixa proibida e a Casa Verde começa a se verticalizar.

Com o passar dos tempos o grande sítio acabou se tornando um aglomerado de pequenos bairros, todos com a mesma origem e história e quase com o mesmo nome, Casa Verde Alta, Casa Verde Média e Casa Verde Baixa. Atualmente a região é habitada por aproximadamente 85 mil pessoas, e suas principais vias de acesso são as avenidas Casa Verde, Professora Ida Kolb e Av. Braz Leme.