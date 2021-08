Bairro da Vila Nova Cachoeirinha comemora 88 anos

O distrito de Cachoeirinha tem sua data de aniversário oficial no dia 5 de agosto de 1933 – a mesma da fundação da Associação Nipo Brasileira, a primeira organização popular local e que foi criada por antigos donos de chácaras, de origem nipônica, com o objetivo de organizar e unir a população local e preservar a sua cultura.

O nome do bairro deve-se ao fato de ter existido uma cachoeira que foi soterrada para dar passagem à avenida Inajar de Souza, e que servia como área de lazer e de piquenique para os moradores.

O distrito é dividido em 24 bairros, são eles: Vila Nova Cachoeirinha; Vila Cachoeirinha; Vila P Rosa Branca; Vila dos Andrades; Vila Celeste; Vila Paulo Raveli; Vila Roque; Vila Rita; Jardim Nossa Sra. da Consolata; Jardim Imirim; Vila Amélia; Sítio Casa Verde; CPO. da Água Branca; Jardim Centenário; Vila Angélica; Vila Dionísia; Vila Continental; Vila Amália; Vila Bela Vista: Jardim Ceci; Jardim Santa Cruz; Jardim Peri; Jardim Peri Novo; Jardim Antártica;

Principais Vias

As avenidas Deputado Emílio Carlos, Parada Pinto, Inajar de Souza e Imirim são as artérias principais da Cachoeirinha. também para a famosa praça que é conhecida na região como Largo do Japonês, que até então era oficialmente denominada Praça Manuel da Costa Negreiros.

Na Avenida Deputado Emílio Carlos estão: o Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, do Estado, e a Maternidade-Escola municipal, pontos referenciais da população, assim como o cemitério municipal e o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso.

Na Avenida Parada Pinto concentram-se o centro bancário e o comércio, do pequeno bazar até grandes supermercados, como o Andorinha, que também abriu na expansão do seu terreno um shopping, que contém lojas de grandes redes.

Na avenida Inajar de Souza, a mais nova das vias principais, o é onde está o corredor e o terminal de ônibus Terminal Vila Nova Cachoeirinha, é principal saída para o centro da capital; inaugurados na gestão de Luiza Erundina, mas que ainda não atendem com eficiência a grande demanda de todas os distritos e municípios próximos.

A Avenida Imirim é outra via eminentemente comercial e principal ligação entre a Cachoeirinha e a Estação Santana da Linha 1 – Azul do Metrô.

Crescimento Urbano

Atualmente, o distrito apresenta um forte crescimento na atividade econômica, tendo atraído a presença de grandes redes varejistas como Casas Bahia, Magazine Luiza e Besni, assim como bancos e financeiras, além de já contar com a presença do Supermercado Andorinha (que também abriga um shopping center) e redes de fast-food como o Mc Donalds e Giraffas. Devido a essas facilidades em comércios e serviços, o distrito tem atraído também vários empreendimentos imobiliários nos últimos anos, o que tem contribuído para a verticalização da região, fenômeno este que já havia sido observado décadas atrás em outros distritos mais tradicionais de São Paulo.

Embora o crescimento tenha trazido uma melhora no perfil sócio econômico dos moradores da Vila Nova Cachoeirinha, por outro lado tem sido uma das razões do aumento no tráfego de veículos na região, tornando frequentes os congestionamentos em horários de pico, sobretudo na Av. Parada Pinto e nos cruzamentos com outras vias importantes, como por exemplo as Av. Conselheiro Moreira de Barros, Rua Domingos José Sapienza, Rua Said Saad; estas ruas são rotas importantes de ônibus dos moradores que sai ou se dirige ao Jardim Pery, Cohab Antartica, Pedra Branca e outras localidades mais próximas a Serra da Cantareira.

O crescimento populacional do distrito, aliado à oferta de serviços e comércios do Largo do Japonês, também tem sido um dos responsáveis pelo aumento do fluxo de pedestres e consequente demanda por serviços de transportes. Atualmente, tal demanda é atendida nos limites da capacidade em horários de pico pelo Terminal V.N.Cachoeirinha.