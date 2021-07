Banco de Alimentos da Prefeitura encaminhou 73 toneladas de doações em junho

O Programa Municipal Banco de Alimentos (PMBA), da Prefeitura de São Paulo, é responsável por arrecadar doações de parceiros da sociedade civil e ações governamentais e encaminhá-las para as 410 entidades cadastradas. Todos os meses, como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional de milhares de famílias, frutas, legumes, verduras e alimentos não perecíveis são recolhidos, passam por triagem e são encaminhados para as entidades, que distribuem os insumos.

De janeiro a junho deste ano, o programa totalizou 945 toneladas doadas, chegando a mais de 3,1 mil toneladas desde o início da pandemia, em março de 2020.

A maior parte dos doadores são supermercados, atacados, empresas e hortifrutis. Também são aceitas doações de pessoas físicas. Neste mês foram recebidas doações das empresas Roche Produtos Químicos e Farmacêuticos; Atacadão; Carrefour; Sonda Supermercados; Supermercado Rossi New e Nestlé. Cooperapas, Abritrigo – Anaconda; Ipê Clube; Ticket Serviços; Blue Macaw Flora e Campanha Vacina Contra a Fome, do Governo do Estado de S. Paulo também participaram da campanha.

“O Banco de Alimentos realiza um trabalho fundamental que conta com a solidariedade de diversos agentes da sociedade civil e de parceiros governamentais que fazem a diferença no dia a dia das pessoas que mais precisam”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Queremos aumentar a arrecadação de todos os itens para poder chegar a ainda mais pessoas em situação de vulnerabilidade”, completa.

O Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos, que também está vinculado à Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional – Cosan da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, encaminha os itens frescos ao PMBA. A atuação do programa é realizada diretamente com hortifrutis e feiras e, desde o início deste ano, já foram doadas 53 toneladas de frutas, legumes e verduras, o que corresponde a 9,07% do total arrecadado.

Serviço

Programa Municipal Banco de Alimentos

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereço: Cresan Vila Maria. Rua Sobral Junior, N°264 – Vila Maria Alta, Zona Norte, São Paulo/SP.

Telefone:(11) 2207-8770.