Banco de Alimentos da Prefeitura inicia campanha para doações durante a fase emergencial

Em 2020, o Programa Municipal Banco de Alimentos (PMBA), iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET) atingiu a marca inédita de 2,3 mil toneladas de alimentos doados. Este registro só foi possível por causa da sensibilização de mercados, hortifrútis e feiras parceiras, além da Secretaria Municipal de Educação, que encaminhou alimentos que haviam sido adquiridos para as merendas, no entanto, por conta da suspensão das aulas, não foram utilizados.

A pandemia de covid-19 tornou o PMBA ainda mais estratégico e fez com que batesse um recorde inédito, arrecadando um volume 550% maior do que em 2019. Nos primeiros meses do ano de 2021, já foram arrecadadas 718 toneladas de alimentos. Agora, a cidade de São Paulo continua enfrentando a pandemia e o momento exige ainda mais atenção. Devido ao aumento das internações e óbitos, o Governo de São Paulo colocou todo o estado na fase emergencial, o que significa menor circulação de pessoas.

Campanha

O PMBA está iniciando a campanha Banco de Alimentos na Fase Emergencial com o objetivo de ampliar a arrecadação de alimentos com potenciais doadores, inclusive pessoas físicas. Ao todo, são mais de 280 mil pessoas assistidas pelo programa por meio de 410 entidades credenciadas.

Os itens da cesta básica estão entre as prioridades de arrecadação como arroz, feijão, óleo; itens de hortifrúti como frutas, legumes e verduras, para balancear a alimentação e produtos de higiene e limpeza como shampoo, sabonete, detergente e fraldas. Cada entidade tem um perfil de atendimento, por isso, a diversidade de produtos é bem-vinda.

Interessados podem entregar as doações diretamente no Cresan Vila Maria ou agendar a retirada com a equipe do banco que avalia o atendimento a partir do cronograma estabelecido pelo programa.

Serviço:

Campanha Banco de Alimentos na fase emergencial

Doações de itens de cesta básica, hortifruti, limpeza e higiene

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereço do Cresan Vila Maria: Rua Sobral Junior, N°264 – Vila Maria Alta.

Telefone: (11) 2207-8770