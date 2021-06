Banco de Alimentos encaminhou 70 toneladas de doações no mês de maio

Todos os meses, o Programa Municipal Banco de Alimentos (PMBA), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SMDET), encaminha toneladas de alimentos recebidos por meio de doações às entidades credenciadas. A iniciativa consolida a solidariedade de diversos membros da sociedade paulistana, especialmente durante a pandemia de Covid-19, e atua no combate à fome e na garantia da segurança alimentar e nutricional.

Desde o início da crise causada pelo novo coronavírus, o Banco de Alimentos repassa às 410 entidades credenciadas alimentos não perecíveis, frutas, legumes e verduras, além de itens de higiene e limpeza. De janeiro a maio deste ano, o programa totalizou 871 toneladas doadas, chegando a mais de 3 mil toneladas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Supermercados, atacados, empresas e hortifrutis compõem a maior parte dos contribuintes, mas doações de pessoas físicas também são aceitas. Neste mês, foram encaminhadas 70 toneladas de materiais, que chegaram por meio de diversas ações como a Campanha “Vacina Contra a Fome”, do Governo do Estado de São Paulo, as ações do Consulado do Canadá em São Paulo, do Colégio St. Francis, entre muitas outras.

“O Banco de Alimentos faz um trabalho essencial na distribuição de alimentos, reduzindo a insegurança alimentar de milhares de famílias cuja renda foi afetada pela pandemia”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “Queremos aumentar a arrecadação de todos os itens para poder chegar a ainda mais pessoas em situação de vulnerabilidade”, completa.

O Programa de Combate ao Desperdício, que também está vinculado à Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, encaminha os itens frescos ao PMBA. A iniciativa atua diretamente com hortifrutis e feiras e, desde o início deste ano, já recebeu 37 toneladas de frutas, legumes e verduras, o que corresponde a 7,42% do total arrecadado pelo Banco.

Serviço:

Programa Municipal Banco de Alimentos

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereço: Cresan Vila Maria. Rua Sobral Junior, N°264 – Vila Maria Alta, Zona Norte, São Paulo/SP.

Telefone (11) 2207-8770.