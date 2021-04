Banco de Alimentos registra 730 toneladas em doações no primeiro trimestre de 2021

Ampliar o acesso à alimentação saudável é a missão do Programa Municipal Banco de Alimentos (PMBA) da Prefeitura de São Paulo. Para torná-la realidade, o programa, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, arrecada e distribui frutas, legumes, verduras, alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza.

As arrecadações atendem cerca de 280 mil pessoas, por meio das 410 entidades credenciadas em toda a cidade de São Paulo. Desde o início da pandemia da Covid-19, já foram doadas 2,9 mil toneladas de alimentos, sendo 730 toneladas nos três primeiros meses de 2021.

As doações desse primeiro trimestre representam 25% do total arrecadado desde o começo da crise causada pelo novo coronavírus. Supermercados, atacados, empresas e hortifrútis doam a maior parte desses alimentos, mas também são aceitas doações de pessoas físicas.

Durante as fases emergencial e vermelha do Plano SP, o Banco de Alimentos está com uma campanha ativa para o recebimento de doações, considerando que a redução na circulação de pessoas para conter a disseminação do coronavírus pode impactar no número de insumos recebidos.

O PMBA também conta com o programa de Combate ao Desperdício de Alimentos, que arrecadou mais de 175 toneladas em 2020 e 2021. Atualmente, estão ativas parcerias com 22 feiras livres que encaminham alimentos que não foram vendidos, mas que estão em boas condições de consumo, assim como o mercado municipal Kinjo Yamato e a central de abastecimento no Pátio do Pari.

Parceria para doações de farinha de trigo

Na última segunda-feira (05/04), o PMBA recebeu a doação de 40 sacos de 25kg de farinha de trigo da empresa Anaconda, por meio da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) e do Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo (Sindustrigo). A entrega está contemplada numa parceria mais ampla, coordenada pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), que contará com mais doações até julho deste ano.

Serviço:

Programa Municipal Banco de Alimentos

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Endereço: Cresan Vila Maria. Rua Sobral Junior, N°264 – Vila Maria Alta. São Paulo/SP.

Telefone: (11) 2207 – 8770