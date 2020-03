Bando Régia se apresenta no Tremembé misturando forró com samba e jazz

Neste domingo (15) a Casa de Cultura Tremembé abre as portas à população para o show musical com o Bando de Régia. A apresentação de forró será às 16h e promete trazer ao palco a energia do forró junto com as influências do samba, jazz, MPB em um show cheio de balanço, com muita originalidade e elegância.

Idealizado e liderado por Kelly Marques, o Bando de Régia conta com Lucas Coimbra na sanfona, Lello Araújo no triangulo e Vitor Coimbra na Zabumba. Os quatro integrantes mesclam suas influências culturais ao forró tradicional e apresentam um espetáculo alternativo e dançante.

Bando de Régia na Casa de Cultura Tremembé

Quando: 15 de março, domingo, às 16h

Onde: Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução/Facebook