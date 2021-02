Bar na Zona Norte é o primeiro interditado em SP por desrespeito à quarentena

A Vigilância Sanitária do estado de São Paulo interditou na noite do último sábado o bar Poderoso Lounge Bar, na Zona Norte, por descumprimento recorrente das regras de prevenção contra o coronavírus. O estabelecimento já havia recebido três autuações em menos de dois meses.

Esse é o primeiro caso de interdição registrado desde que foram instituídas por lei estadual as autuações por descumprimento às regras da quarentena.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as ações de fiscalização no bar foram acompanhadas por agentes da Polícia Militar. Em todas as ocasiões foram registradas aglomerações e pessoas sem máscaras.

O estabelecimento fica localizado na avenida Luiz Dumont Villares, em Santana.

Os estabelecimentos que descumprirem as regras de funcionamento podem ser multados em até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.278 por estabelecimento, por cada infrator. Transeuntes em espaços coletivos também podem ser multados em R$ 551,00 pelo não uso da proteção facial.

Até o a metade de fevereiro de 2021, a Vigilância Sanitária estadual realizou 183.254 inspeções, e 2.938 autuações. Durante a abordagem, as pessoas são orientadas sobre o uso correto das máscaras e a conscientização para a proteção individual e coletiva.