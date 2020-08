Bares e restaurantes poderão funcionar até as 22h a partir de hoje (6)

A partir desta quinta-feira (6), bares e restaurantes da cidade de São Paulo poderão ficar abertos até às 22h. A decisão foi anunciada ontem (5), quarta-feira, pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, junto com o governador João Doria.

Além da capital paulista, as cidades que estão a 14 dias na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo também receberam a autorização pelo Governo de São Paulo. A exceção fica para região de Araraquara, pois ela deverá completar as duas semanas na etapa para conseguir a permissão do funcionamentos dos estabelecimentos até às 22h.

Antes do anúncio de ontem, os bares e restaurantes só poderiam funcionar até às 17h. Para evitar o contagio da doença, os locais deverão continuar seguindo as regras do Plano São Paulo, como:

O consumo em bares e restaurantes deverão ser apenas em ambientes arejados ou ar livre;

Todos os clientes e deverão permanecer sentados;

Todos os funcionários e clientes deverão usar máscara, exceto quando estiverem consumindo;

Só é permitido a entrada de 40% da capacidade total do estabelecimento;

Os estabelecimentos só poderão funcionar por 6h diárias.

A fiscalização ficará na responsabilidade da vigilância sanitária do município. Os locais que desrespeitarem o protocolo estarão sujeitos à ação no Ministério Público.

O Plano São Paulo divide o Estado por regiões. Cada local recebe uma classificação de acordo com a taxa de contaminação do coronavírus (Covid-19) e da taxa de ocupação de leitos de UTI. Essas classificações são divididas em 5 fases, que vão deste a restrição máxima (Vermelha) até a normalidade (Azul).

Desde o início da pandemia, foram registrados 585.265 casos confirmados da doença somente no Estado de São Paulo, segundo dados atualizados da gestão estadual, além de 24.109 óbitos causado pela doença.

Deste número, a cidade de São Paulo totalizou 206.102 casoso confirmados e 9.806 óbitos pelo coronavírus.