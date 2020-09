Bebê nasce durante voo e ganha passagens gratuitas pela vida inteira

Uma bebê que nasceu em um voo da companhia EgyptAir, que saiu do Egito com destino a Inglaterra, terá passagens grátis pelo resto da vida.

Após a mãe da criança entrar em trabalho de parto durante o voo, o piloto realizou um pouso de emergência em Berlim para que o procedimento fosse realizado em um hospital, mas não conseguiu aterrissar a tempo. O parto foi realizado por um médico que estava no avião.

“Rushdi Zakaria, presidente da Holding Company no Egito, parabenizou a passageira Hiyam Nasr Naji Daaban, de nacionalidade iemenita, por sua segurança e concedeu a sua recém-nascida uma passagem vitalícia gratuita, após ela dar à luz durante o voo da EgyptAir ontem (16) de Cairo a Londres”, afirmou a EgyptAir em um post nas redes sociais.

“O piloto Amr Abu Al-Nayin, presidente do Conselho de Administração da Misr Aviation Company, afirmou que é um prazer receber uma nova cliente no Egito para voar para o mundo a bordo de nosso avião e também temos o prazer de apresentá-la com uma lembrança para comemorar com sua família e dar a ela uma passagem grátis para toda a vida nos voos de Munique”.

Em 2009, um caso semelhante aconteceu em um voo da AirAsia, e a cliente também foi premiada com passagens pela vinda inteira.