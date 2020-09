Bebê recém-nascida é encontrada em sacola plástica na Zona Norte

Uma criança recém-nascida foi encontrada em uma sacola plástica, pendurada no portão de uma casa no bairro Parque Edu Chaves, Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (19).

Ao chegar ao local, por volta das 07h00, os agentes da Polícia Militar encontraram a bebê enrolada em um cobertor e ainda com o cordão umbilical.

A bebê foi submetida a exames e está sob cuidados médicos no Hospital São Luiz Gonzaga. Uma conselheira tutelar compareceu ao local para fazer os procedimentos legais necessários neste tipo de situação.

De acordo com moradores da região, esta é a segunda vez que um recém-nascido é deixado na mesma casa.

Até o momento, não há informações sobre quem teria abandonado a criança. A Polícia Militar irá verificar câmeras de segurança do local em busca dos responsáveis.

O caso está sendo investigado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã).