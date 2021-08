Bebidas quentes para esquentar o inverno

O inverno veio com tudo e apreciar uma xícara fumegante é um prazer irrecusável.. Com o objetivo de ajudar as pessoas a experimentarem o paladar com bebidas além do chocolate quente, Bárbara Dovania, Chef de cozinha que atende em São Paulo pelo GetNinjas, maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, separou duas receitas saborosas para te “esquentar” na estação gelada. Confira a seguir: